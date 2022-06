Presentato il programma della sesta edizione della rassegna estiva di Oderzo Cultura: 4 appuntamenti nei giovedì di luglio che, spaziando da eventi site specific, al monologo d’autore, passando per celebri opere classiche, avranno per filo conduttore il tema de “il movimento”. A giugno, due eventi collaterali con “Aspettando Parcoscenico”.

Così la Presidente di Fondazione Oderzo Cultura, Maria Teresa De Gregorio: “Questa edizione di Parcoscenico si inserisce nel nuovo corso di Oderzo Cultura che ha visto l’avvio di una proficua rete di rapporti con soggetti del territorio, anche in una logica più ampia di sistema culturale diffuso promosso dalla Fondazione stessa. Obiettivo di queste sinergie è che diventino volano per il Polo culturale opitergino in termini di conoscenza delle proprie peculiarità, anche al di fuori dei suoi naturali confini.” Aggiunge il Direttore Filippo Maria Covre: “Parcoscenico 2022 ha come tema “il movimento”, quale rimando all’azione performativa e espressiva compiuta dall’artista per il pubblico e al contempo invito all’esplorare e mettere in questione la soglia che separa realtà e finzione, scena e platea, attore e spettatore, attore e personaggio, il tempo dello spettacolo dal tempo quotidiano.”

Ad aprire il calendario, giovedì 7 luglio alle ore 21.30, un suggestivo spettacolo di danza verticale site specific per Palazzo Foscolo, realizzato dalla Compagnia Il Posto + Marco Castelli Small Ensemble, su ideazione e coreografia di Wanda Moretti. La performance è ispirata ad alcuni pezzi della Collezione Attilia Zava - Museo del vetro d’artista, allestita al piano terra di Palazzo Foscolo. I corpi sospesi dei danzatori disegneranno l’aria, e l’affascinante Bacco di Picasso e Costantini, con tutte le sue suggestioni, condurrà gli spettatori dentro lo spettacolo.

Giovedì 14 luglio a salire sul palco sarà l’attore Marco Baliani con il suo celebre monologo “Opposti flussi”. Baliani navigherà su fragili imbarcazioni fatte di racconti. A guidare dall’alto il suo sguardo sarà il dio degli opposti, quel fanciullo armato di arco che semina al contempo passione e distruzione, desiderio e ripulsa, l’alato Eros che da millenni insidia le nostre anime mortali. E, sempre attraverso i racconti, si andrà indietro nel tempo fino all’antica Opitergium.

Il giovedì successivo, 21 luglio, è la volta dell’adattamento dell’Associazione TeatrOpitergium del classico di Lewis Carroll, “Alice nel Paese delle Meraviglie”, riproposta in una versione inedita dove un narratore accompagna il pubblico a conoscere il viaggio di scoperta di Alice. Alice incontrerà tutti i personaggi a cui grandi e piccini sono legati: il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, il Brucaliffo, il Ghignagatto la temibile Regina di cuori.

A chiudere la rassegna, giovedì 28 luglio, sarà la Compagnia Teatroimmagine che porterà in scena la famosa opera shakespeariana “Il Mercante di Venezia”, in collaborazione con F.I.T.A. Veneto. Su di un palcoscenico, dei Commedianti dell’Arte di una compagnia di terz’ordine, vogliono intrattenere il pubblico raccontando una storia lugubre e strana: quella dell’usuraio Shylock che pretende una libbra della carne dell’odiato Antonio, come interesse per una somma prestata. Un viaggio emozionale che percorre una storia antica e riesce a parlare al pubblico di oggi.

L’orario d’inizio è programmato per le ore 21.30 il giorno 7 luglio, ore 21.00 per gli spettacoli del 14, 21 e 28 luglio. Il pubblico è invitato a portarsi coperta o cuscino da casa per accomodarsi sull’erba. L’ingresso è libero con offerta responsabile, senza prenotazione.

“Aspettando Parcoscenico”

“Aspettando Parcoscenico” anticipa la classica rassegna dell’estate opitergina, con due eventi collaterali in programma giovedì 23 e giovedì 30 giugno. Passeggiate immersive tra il parco e le sale di Palazzo Foscolo, della durata di circa un’ora, aperte a gruppi di 25 visitatori a turno, su prenotazione.

Il Piccolo Principe, a cura di TetrOpitergium, coinvolgerà piccoli e grandi spettatori giovedì 23 giugno con due repliche: inizio ore 18.30 e 19.45. Il 30 giugno il pubblico sarà accompagnato in un suggestivo viaggio nell’aldilà, in un percorso guidato da fantastiche creature del regno ultraterreno, ispirato all’immaginario della Divina Commedia con lo spettacolo Viaggio a riveder le stelle, proposto dalla Compagnia Ailuros Teatro. Tre le repliche previste per questo appuntamento, con inizio alle ore 18.30, 19.30 e 20.30.

Per gli eventi di “Aspettando Parcoscenico” la prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni@oderzocultura.it, indicando spettacolo e turno al quale si desidera partecipare. Ingresso libero con offerta responsabile. Le iniziative vedono il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Oderzo.

INFO

www.oderzocultura.it / eventi@oderzocultura.it

Parco di Palazzo Foscolo, via Garibaldi 65 – Oderzo.