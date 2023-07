“Parcoscenico” - Il teatro, la natura, i sensi

Un percorso in quattro tappe per solleticare “I sensi” questo il filo conduttore di Parcoscenico, la rassegna promossa da Fondazione Oderzo cultura onlus che, per il settimo anno, accende i giovedì di luglio al parco di Palazzo Foscolo. La manifestazione, realizzata nell’ambito dell’intesa con la Regione del Veneto, può contare sul patrocinio della Provincia di Treviso e del Comune di Oderzo.

L’idea è particolarmente suggestiva, perché prevede la possibilità di trascorrere una serata al parco, muniti di tappetino o coperta per stendersi sull’erba, e godere in libertà di vari spettacoli che spaziano dalla musica, al circo al teatro. Un viaggio attraverso “I sensi”, che diventa uno stimolo a guardare, toccare, muoversi, leggere, ascoltare, odorare, in una intensa esperienza multisensoriale. Con un invito preciso: non limitarsi ad essere spettatori, ma “sentire” gli spettacoli grazie alle attivazioni fisiche e le conoscenze rievocate.

Si comincia giovedì 6 luglio (tutti gli eventi avranno inizio alle 21), con “Mistero Buffo” considerato il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame, che vede il ritorno, per la terza volta, di Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri. Il giovedì successivo sarà la volta de “La morte arriva in paradiso”, proposta di TeatrOpitergium, che racconta la misteriosa morte di grandi miti della musica. Giovedì 20 sarà l’occasione per fare un’incursione nel mondo del circo con “Paccottiglia deluxe”, la proposta del Circo Pacco, con Frank Duro & Gustavo Leumann. Si chiude il 27 con un evento nato in collaborazione con Fita Veneto. Sarà il Gruppo teatrale La Trappola di Vicenza a portare in scena “Le mirabolanti avventure di Arlecchino e peripezie dei comici dell’arte”.

INFO - Fondazione Oderzo Cultura onlus

www.oderzocultura.it