"Parole d'Autore" con Arianna Prevedello

In queste pagine, tutte al femminile, Arianna Prevedello presenta attraverso film classici e moderni un percorso di educazione affettiva pensato per le ragazze. Un libro fatto di suggestioni e suggerimenti, spunti di riflessione e tanta complicità madre-figlia. Come gettare un ponte tra generazioni e trovare il modo migliore per educare i più giovani all'affettività? Scrittrice e animatrice culturale, è responsabile del coordinamento della formazione e dell’azione pastorale di ACEC nazionale. Collabora con sale della comunità, realtà ecclesiali e associazioni per eventi e percorsi con il linguaggio cinematografico.