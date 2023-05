Parole d'autore - "A bracciate" con Ornella De Piccoli

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, il libro che mercoledì 17 maggio introdurrà la seconda proiezione (in sala Damiano Chiesa lunedì 22 maggio) sarà "A bracciate" di Ornella De Piccoli per Apogeo Editore, a parlarci di un’impresa vissuta in una gara di nuoto tra l’acqua di una piscina e quella di un fiume “dall’altra parte del mondo”. La storia di una vocazione difficile per il nuoto, di una madre e una figlia e risultati importanti conseguiti con sacrificio e fatica.