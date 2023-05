Parole d'autore - "Il ciclismo nel sangue" con Paola Turcutto ed Elisa Cozzarini

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, il libro che mercoledì 24 maggio introdurrà la terza proiezione (in sala Damiano Chiesa lunedì 29 maggio Takeaway con il regista Renzo Carbonera) sarà "Il ciclismo nel sangue" per Ediciclo Editore, con Paola Turcutto, già ciclista su strada, di ciclocross e mountain bike olimpionica e nazionale, che si racconterà assieme alla giornalista Elisa Cozzarini su “come ha detto no al doping”, facendo così una scelta difficile: mantenersi fedele ai principi in cui si crede, rifiutando il doping e rinunciando ai propri sogni.