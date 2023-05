Parole d'autore - "Due pedali per volare" con Beatrice Cal

Per la rassegna LiberForumFilm dedicata a Storie di Sport, il libro che mercoledì 10 maggio introdurrà la prima proiezione (in sala Damiano Chiesa lunedì 15 maggio) sarà "Due pedali per volare" di Carlo Gugliotta per Alba Edizioni nel quale, tra le storie raccontate, troviamo quella di Beatrice Cal - pluricampionessa italiana di tandem paralimpico – che lei stessa presenterà. Storie straordinarie di ciclisti speciali, persone che hanno subito incidenti, infortuni malattie e che hanno saputo sorridere alla malasorte, trovando nello sport, e nel ciclismo in particolare, nuovi stimoli e ambizioni.