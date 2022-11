“Parole in un bicchiere “- Incontro con Valeria Corciolani

“Parole in un bicchiere” torna con una serata extra rassegna in cui avrà nuovamente ospite la scrittrice ligure Valeria Corciolani che presenterà il suo ultimo libro “Di rosso e di luce” nella suggestiva cornice della cantina Sommariva di Santa Maria di Feletto.

Con la consueta formula di “Parole in un bicchiere “ il libro prenderà vita e la serata scorrerà tra risate,Prosecco e bei momenti da ricordare.



Ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione a info@paroleinunbicchiere.it