“Parole in un bicchiere“ - Incontro con Giampaolo Simi

Una serata per incontrare e conoscere lo scrittore Giampaolo Simi e parlare del suo nuovo libro edito da Sellerio “Senza dirci addio” all’interno della seconda edizione della rassegna letteraria itinerante “Parole in un bicchiere “ che si svolge nelle cantine vitivinicole, nelle strutture ricettive, nelle dimore storiche e nei siti più affascinanti del territorio di San Pietro di Feletto, territorio UNESCO Colline Conegliano Valdobbiadene dal 28 maggio al 12 giugno 2022 in concomitanza con la Mostra dei Vini di Collina.



Ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione a info@paroleinunbicchiere.it