“Parole in un bicchiere “- Incontro con Valeria Corciolani

Una serata per incontrare e conoscere la scrittrice ligure Valeria Corciolani e parlare del suo libro “Con l’arte e con l’inganno “( e non solo…)all’interno della seconda edizione della rassegna letteraria itinerante “Parole in un bicchiere “che si svolge nelle cantine vitivinicole, nelle strutture ricettive, nelle dimore storiche e nei siti più affascinanti del territorio di San Pietro di Feletto, territorio UNESCO Colline Conegliano Valdobbiadene dal 28 maggio al 12 giugno 2022 in concomitanza con la Mostra dei Vini di Collina.

Entrambe le manifestazioni sono progetti della Pro Loco di San Pietro di Feletto.