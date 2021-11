Parole di Carta - Appuntamento con l'autore Alessandro Cinquegrani

PAROLE DI CARTA

alessandro cinquegrani

presenta

Pensa il risveglio

dialoga con l'autore

giacomo carlesso



mercoledì 10 novembre

ore 20.45

centro sociale

mogliano veneto

INGRESSO GRATUITO

fino a esaurimento posti

nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sanitaria

per accedere occorre la certificazione verde

prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome e nome (max 2 persone)



rassegna a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



Pensa il risveglio, Terrarossa Edizioni, 2021

Lorenzo è scomparso quando le riprese del suo film sono quasi terminate; il narratore ne segue le tracce e, mano a mano che passa il tempo, si impossessa della sua vita. Lorenzo potrebbe essere morto, ma la sua presenza si insinua nella coscienza degli altri personaggi, con la sua ombra sinistra. Nel frattempo c’è qualcosa che non funziona, continuano ad aprirsi delle crepe nella realtà di questo mondo, a riproporsi frammenti di vita e visioni, a ritornare i nomi di Albert Speer, architetto del Terzo Reich e confidente di Hitler, e di Josef Mengele, il medico assassino di Auschwitz. Quando il narratore scoprirà della gravidanza della compagna di Lorenzo, Cate, la storia prenderà un’accelerazione che lo porterà a compiere scelte di cui non sembrava capace. Un romanzo intenso e politico che ci interroga continuamente sulla responsabilità di essere al mondo.



ALESSANDRO CINQUEGRANI

Treviso 1974

E’ professore di Letteratura comparata all'Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore di diversi volumi di critica letteraria tra cui Solitudine di Umberto Saba, Marsilio, 2007 e Il sacrificio di Bess. Sei immagini su nazismo e contemporaneità, Mimesis, 2018. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo Cacciatori di frodo, Miraggi, finalista al Premio Calvino e candidato al Premio Strega, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale omonimo (regia di Giuseppe Emiliani), e che è ora in corso di traduzione in Francia. Collabora con importanti riviste di critica letteraria e cinematografica. Ha scritto la drammaturgia Medea per il Teatro Bresci, selezionata nel Circuito Off del Teatro Stabile del Veneto.

Pensa il risveglio, il suo ultimo romanzo, è in libreria dal 12 ottobre.



GIACOMO CARLESSO



E’ dottorando di ricerca in Italianistica all'Università Ca' Foscari di Venezia con un progetto dal titolo Scenari odeporici di Giovanni Comisso. Dall'epistolario privato alle opere edite (1920-1968). Agli studi su Comisso, alcuni dei quali pubblicati o in corso di pubblicazione per riviste e opere collettive, affianca l’interesse per altri autori di area veneta, in particolare Parise e Buzzati. Fa inoltre parte del comitato di redazione della rivista internazionale di studi «Ermeneutica Letteraria».

