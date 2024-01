“Parole di carta” - Alessandro Della Santunione

Indirizzo non disponibile

Ad aprire la settima edizione della rassegna “Parole di carta” sarà il vincitore del Premio Berto 2023, Alessandro Della Santunione, atteso domani sera alle 20:45 al Centro Sociale di Mogliano Veneto in Piazza Donatori di Sangue. L’iniziativa, promossa da “quarantaduelinee” e dall’Associazione Giuseppe Berto, con il patrocino della Città di Mogliano Veneto, mira ad avvicinare alla lettura cittadini di tutte le età.

L’incontro inaugurale della rassegna 2024 vedrà come ospite il modenese Alessandro Della Santunione, proclamato lo scorso settembre vincitore della XXX edizione del Premio Giuseppe Berto – premio nazionale dedicato alle opere prime di narrativa italiana – con la seguente motivazione espressa dalla giuria: A sorprendere più di ogni altra cosa il lettore è il tono di una sospensione, un’atmosfera di incredulità, a cui corrisponde una lingua che semina ironia a ogni riga e chiede al lettore di lasciarsi andare. Per tutte queste ragioni la giuria del Premio Berto 2023 ha ritenuto il libro una delle opere più originali degli ultimi anni, e non solo tra quelle d’esordio, decretandone la vittoria all’unanimità.