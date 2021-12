PAROLE DI CARTA



elena sbrojavacca

presenta

Letteratura assoluta

Le opere e il pensiero di Roberto Calasso



dialoga con l'autrice

ginevra lamberti



GIOVEDI' 9 dicembre

ore 20.45

centro sociale

mogliano veneto



rassegna a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



Letteratura assoluta Le opere e il pensiero di Roberto Calasso, Feltrinelli, 2021

A partire dal 1983, Roberto Calasso sta pubblicando un’Opera in varie parti che, a oggi, consta di undici volumi e di circa cinquemila pagine. Si tratta di un’impresa senza precedenti per la fermezza del pensiero centrale e per la varietà degli argomenti e delle epoche coinvolte. Elena Sbrojavacca traccia per la prima volta una mappa di questa Opera piena di rimandi interni sconcertanti, che vengono qui precisati con estrema chiarezza. Operazione necessaria per accompagnare il lettore attraverso un labirinto di testi, al contempo narrativi e analitici, che comprende l’India dei Veda come la Parigi degli Impressionisti. Si presenta così un’indagine dello spazio che l’Opera di Calasso e il suo pensiero occupano nell’arazzo dei libri del nostro tempo. Se si vuole un’espressione che tenga insieme l’intera compagine, sarà quella di “letteratura assoluta”.

Il primo grande studio su Calasso, un’indagine critica, storica e letteraria dello spazio che la sua opera e il suo pensiero occupano nell’intreccio della letteratura del nostro tempo.



ELENA SBROJAVACCA

1989

Phd in italianistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Si occupa di letteratura italiana moderna e contemporanea e di teorie della critica letteraria.

Ha curato per BUR un volume sul teatro pirandelliano.

I suoi contributi scientifici, pubblicati o in attesa di pubblicazione, riguardano: Gianfranco Contini, Beppe Fenoglio, Luciano Erba, Andrea Zanzotto, Jonathan Coe, Roberto Calasso.

E’ componente della redazione della rivista Archivio d’Annunzio.

Dal 2016 collabora come relatrice ai festival La fiera delle parole, Da giovani promesse… di Padova e Cartacarbone Festival di Treviso



GINEVRA LAMBERTI

1985

Laureata in Lingue e Culture Euroasiatiche e del Mediterraneo.

Il suo primo romanzo, La questione più che altro, è stato pubblicato nel 2015 per nottetempo, tradotto in francese per Le serpent à plumes , 2017 e in tedesco per l’antologia Venedig, Wagernbach, 2017.

Ha pubblicato racconti su Linus, Colla, Scottecs Megazine, ‘tina.



Il suo ultimo romanzo è Perché comincio dalla fine, Marsilio, 2019