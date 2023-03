Parole di carta - Ecco "La stanza delle mele" di Matteo Righetto

mercoledì 15 marzo

Mogliano Veneto - centro sociale ore 20.30



MATTEO RIGHETTO

La stanza delle mele

dialogano con l'autore

GLI STUDENTI DELLA CLASSI SECONDE DEL LICEO BERTO



Liceo Berto,

Officina 31021

La stanza delle mele, Feltrinelli, 2022

È l’estate del 1954, Giacomo Nef ha undici anni e con i due fratelli maggiori vive dai nonni paterni a Daghè, sulle pendici del Col di Lana, nelle Dolomiti bellunesi. “Tre case, tre fienili, tre famiglie.” I bambini sono orfani e l’anziano capofamiglia li tratta con durezza e severità, soprattutto il più piccolo. Il nonno è convinto infatti che Giacomo sia nato da una relazione della nuora in tempo di guerra e lo punisce a ogni occasione, chiudendolo a chiave nella stanza delle mele selvatiche. Lì il ragazzino passa il tempo intagliando il legno e sognando l’avventura, le imprese degli scalatori celebri o degli eroi dei fumetti, e l’avventura gli corre incontro una tarda sera d’agosto. Con l’approssimarsi di un terribile temporale, Giacomo viene mandato dal nonno nel Bosch Negher a recuperare una roncola dimenticata al mattino. Mentre i tuoni sembrano voler squarciare il cielo, alla luce di un lampo scopre vicino all’attrezzo il corpo di un uomo appeso a un albero. L’impiccato è di spalle e lui, terrorizzato, fugge via. Per tutta la vita Giacomo cercherà di sciogliere un mistero che sembra legato a doppio filo con la vita del paese, con i suoi riti ancestrali intrisi di elementi magici e credenze popolari. Matteo Righetto conosce profondamente il mondo arcaico della montagna – durissimo e al contempo vivo di profumi, sapori, dialetto e leggende – e ce lo restituisce nel suo romanzo più maturo e incalzante. Leggerlo è una corsa notturna nel bosco, con il cuore in gola.

I segreti tornano sempre a galla attraverso le leggende.



MATTEO RIGHETTO

Padova, 1972

E’ docente di Lettere

Ha esordito con Savana Padana, TEA, 2012, seguito dai romanzi La pelle dell’orso, Guanda, 2013, da cui è tratto l’omonimo film interpretato da Marco Paolini.

Ha pubblicato per TEA nel 2016 Apri gli occhi, vincitore del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo e nel 2017 Dove porta la neve

Per Mondadori ha scritto la “Trilogia della Patria” – che comprende i romanzi L’anima della frontiera (2017), L’ultima patria (2018), La terra promessa (2019) – e, insieme a Mauro Corona, Sillabario alpino Il passo del vento, 2019. La trilogia è stata tradotta in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Germania, Olanda.

Per il teatro ha scritto Da qui alla Luna, prodotto dal Teatro Stabile del Veneto e portato in scena da Andrea Pennacchi.

Nel 2019 ha ricevuto il Premio Speciale Dolomiti UNESCO.



Dirige la collana “VentoVeneto” di Ronzani Editore.