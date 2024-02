Parole di carta - Ritanna Armeni

??????? ??????

con gli studenti delle classi terze del Liceo Berto.



MERCOLEDI' 13 marzo

ore 20.30

sala centro sociale

mogliano veneto



INGRESSO GRATUITO

prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome, nome e recapito telefonico



incontro a cura di

quarantaduelinee e Liceo Berto - progetto IL BERTO LEGGE

con officina 31021 e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



?? ??????? ?????, Ponte alle grazie, 2023

In un convento francescano di periferia, tra i profumi del giardino e un nuovo quartiere in costruzione, suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del Ghetto. A separarli, solo una scala e l’audacia mite di chi non esita a mettersi in gioco fino in fondo. Roma, nell’ultimo anno di guerra, non è «città aperta». I tedeschi, a un passo dalla sconfitta, la stringono in una morsa sempre più spietata, gli alleati stentano ad arrivare, i romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe, dal terrore, gli ebrei vengono perseguitati, deportati, uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici. E la Chiesa? Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere – sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti – chi ne ha bisogno. È così che Ritanna Armeni, con l’entusiasmo rigoroso e profondo di sempre, attraversa un passaggio cruciale della nostra Storia e dà corpo a una vicenda esemplare, che parla di coraggio e sorellanza, di forza e creatività, di gioia, paura, resistenza.



??????? ??????



Ha pubblicato Di questo amore non si deve sapere, 2015, vincitore del Premio Comisso; Una donna può tutto, 2018; Mara. Una donna del Novecento, 2020, vincitore del Premio Minerva; Per strada è la felicità, 2021; Il secondo piano, 2023, vincitore del Premio Fiuggi per la narrativa storica; tutti usciti per Ponte alle Grazie.