PAROLE DI CARTA

silvia salvagnini

e

roberta durante



presentano

Possiamo ancora dirci poesie





sabato 27 novembre

ore 18.00

barchessa villa istituto gris

mogliano veneto



INGRESSO GRATUITO

fino a esaurimento posti

nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sanitaria

per accedere occorre la certificazione verde

prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome, nome e riferimento telefonico



a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

e

CartaCarbone festival letterario



con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



Possiamo ancora dirci poesie, Collana Carvifoglio, Ronzani editore, 2021

Un romanzo epistolare, sperimentale, poetico e aperto al lettore, chiamato a entrare nel gioco della scrittura, intesa come una pratica di contatto.

Una raccolta di lettere tra due giovani donne, Bubi e Silvi, che raccontano la lontananza, la malattia e la perdita della madre di una delle protagoniste, che si rivela, anch’essa, in un commovente e intenso epistolario con la figlia.

Il testo affronta il dilagare dell’epidemia, scavando nella quotidianità, cercando il salvabile del mondo e della vita. Un romanzo che affronta il dolore, trasformandolo in un’occasione di amicizia, amore e speranza.

Se descrivere il mondo contemporaneo è difficile perché è sempre nuovo, queste lettere vogliono provarci, attraverso “armi molli” che intendono creare un nuovo senso di collettività, laddove si iniziano a ergere statue all’individuo.

Una pratica, quella delle lettere, che mette insieme profondità e ingenuità proprio nel modo in cui ci si confida, con il desiderio, allo stesso tempo, di affidare questa confidenza al mondo intero.



SILVIA SALVAGNINI

Venezia, 1982

Ha esordito nel 2004 con le poesie di Silenzio cileno, Auteditori, seguite da I baci ai muri, Mimisol 2006.

Nel 2009, con l’opera laelefantevolante, ha vinto il premio per la poesia contemporanea Antonio Delfini, a cura di Nanni Balestrini. Ha pubblicato i suoi testi nel libro Il seme dell’abbraccio,Bompiani, 2018. Ha creato gli albi illustrati L’orlo del vestito, Sartoria Utopia, 2016, Il giardiniere gentile, VerbaVolant, 2016, Cappuccetto Rosso: ovvero della presunta ingenuità, Sartoria Utopia 2020. Nel 2015 è stata tra i poeti ospiti alla Sorbona, a Parigi, per il convegno “Génération 80”, come una delle voci più originali della sua generazione. Realizza concerti in cui parole, immagini e musica si mescolano per dare forma a una poesia viva.



ROBERTA DURANTE

Treviso, 1989



Pubblica successivamente Club dei visionari, di Felice 2013, Balena, Prufrock spa, 2014, La susina, d’if, 2015, l’audiolibro Nella notte cosmica, Luca Sossella editore 2016 e Le istruzioni del gioco, le lettere, 2020.