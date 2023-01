Parole controtempo | Ilaria Gaspari | Emozioni

PAROLE CONTROTEMPO una rassegna ideata e curata da La Chiave di Sophia, promossa dal Comune di Pieve di Soligo, dalla Biblioteca Comunale Pieve di Soligo all'interno del progetto La Biblioteca D'appertutto, un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Rassegna realizzata con il contributo di Generali Italia Agenzia di Conegliano Corso Mazzini.



Le PAROLE CONTROTEMPO esprimono concetti del contemporaneo da esplorare da vicino, sono parole abusate o incomprese, che chiedono di essere rivalutate. La rassegna vuole essere un viaggio che le attraversa in compagnia di grandi pensatrici e pensatori della nostra epoca.



GIOVEDI' 19 GENNAIO 2023 | ore 21:00

Auditorium Battistella-Moccia | Pieve di Soligo

ILARIA GASPARI | EMOZIONI

Le emozioni che abitano dentro di noi ci rendono umani. Fidarsi di quello che proviamo non significa essere deboli o instabili, ma vivi, aperti all'esperienza e pronti a meravigliarsi del mondo.



ILARIA GASPARI, giovane filosofa e scrittrice, dopo essersi addottorata all’Università di Parigi, Panthéon-Sorbonne, entra da subito nel mondo dell’editoria. Nel 2015 esce il suo primo romanzo, ‘’Etica dell’acquario’’; ‘’Ragioni e sentimenti’’(2018); ‘’Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita’’ (2019), già tradotto in diverse lingue, e ‘’Vita segreta delle emozioni’’ (2021). Ad oggi, collabora con noti giornali, come il Corriere della sera e con Il Messaggero, occupandosi soprattutto di temi legati alla cultura. Nel 2021, Fiorella Mannoia l’ha voluta con sé nel suo nuovo programma La versione di Fiorella.

ingresso libero fino a esaurimento posti





Tel. 351 0263269