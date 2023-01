Parole controtempo | Paolo di Paolo | Scelta

PAROLE CONTROTEMPO una rassegna ideata e curata da La Chiave di Sophia, promossa dal Comune di Pieve di Soligo, dalla Biblioteca Comunale Pieve di Soligo all'interno del progetto La Biblioteca D'appertutto, un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Rassegna realizzata con il contributo di Generali Italia Agenzia di Conegliano Corso Mazzini.



Le PAROLE CONTROTEMPO esprimono concetti del contemporaneo da esplorare da vicino, sono parole abusate o incomprese, che chiedono di essere rivalutate. La rassegna vuole essere un viaggio che le attraversa in compagnia di grandi pensatrici e pensatori della nostra epoca.



GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2023 | ore 21:00

Auditorium Battistella-Moccia | Pieve di Soligo

PAOLO DI PAOLO | SCELTA



Un viaggio nel vissuto degli ‘’altri’’, ma che finisce col convergere all’interno dell’esistenza di ognuno di noi, esplorando lo spazio delle proprie scelte, per fare chiarezza sul dilemma etico e la composizione del proprio essere.



Paolo Di Paolo è uno scrittore italiano addottorato presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Nel 2003 è stato tra i cinque finalisti nazionali del Premio Campiello Giovani. Ha esordito nel 2004 con i racconti ‘’Nuovi cieli, nuove carte’’, arrivando finalista Premio Italo Calvino per l'inedito nel 2003. Ha pubblicato libri-intervista con scrittori italiani come Antonio Debenedetti, Raffaele La Capria e Dacia Maraini. È autore di: ‘’Ogni viaggio è un romanzo’';“Libri, partenze, arrivi” (2007); “Raccontami la notte in cui sono nato” (2008). Ha lavorato anche per il teatro, scrivendo importanti sceneggiature come “Il respiro leggero dell'Abruzzo” e “L'innocenza dei postini”. Per bambini e ragazzi ha pubblicato diversi libri tra cui “La mucca volante” (2014), finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi; ‘’Giacomo il signor bambino’’ (2015) e “La Divina commedia raccontata da Paolo Di Paolo” (2015). Nel 2017, pubblica “Papà Gugol”, con le sue illustrazioni. Nel 2021 esordisce col suo primo romanzo per adolescenti, “I desideri fanno rumore”. Attualmente collabora con La Repubblica, L'Espresso e Vanity Fair; dal 2006 conduce “Lezioni di Storia” all'Auditorium Parco della Musica di Roma e collabora come autore a programmi culturali.



ingresso libero fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONI INCONTRI





Tel. 351 0263269