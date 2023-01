"Parole Controtempo”: 4 incontri per indagare parole eterne ma simboliche

Le “Parole Controtempo” esprimono concetti del contemporaneo da esplorare da vicino, con calma e attenzione; sono parole abusate o incomprese, snobbate o dimenticate, che però sfuggono al fluire del tempo e per questo chiedono di essere rivalutate. La rassegna vuole essere un viaggio che le attraversa in compagnia di grandi pensatrici e pensatori della nostra epoca come un invito a risvegliare il proprio senso critico e porre il riflettore sulla propria interiorità e sulle relazioni con gli altri. Ecco perché è adatta - nelle intenzioni degli organizzatori - a un pubblico vasto ed eterogeneo, trattando di argomenti che fanno parte della vita quotidiana di chiunque.

A questo scopo il Comune di Pieve di Soligo, grazie alla curatela de La Chiave di Sophia e al sostegno di Agenzia Generali Conegliano Via Mazzini, ha interpellato volti e voci noti del panorama intellettuale nazionale. Ilaria Gaspari è filosofa e autrice, tra gli altri, del volume “Vita segreta delle emozioni”; Paolo Di Paolo, anch’egli molto giovane, è romanziere, saggista e scrittore teatrale, che a Pieve di Soligo porta la sua opera “Tempo senza scelte”; Francesca Rigotti, filosofa e docente all’Università della Svizzera italiana a Lugano, già ospitata da La Chiave di Sophia nel 2022 in occasione del Festival Biblico di Vittorio Veneto, parlerà del suo saggio “L’era del singolo”; infine Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e professore all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", introdurrà al pubblico di Pieve di Soligo la sua ultima opera “Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo”. La rassegna ospita dunque quattro incontri, dal 19 gennaio al 23 marzo. Tutti gli eventi hanno inizio alle ore 21 e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione.

“Continuano con questa Rassegna le iniziative sostenute dal Cepell, Centro per il libro e la lettura, grazie al progetto LA BIBLIOTECA D’APpERTUTTO. Lettura e cultura per umani interconnessi, vincitore del Bando Città che legge 2020. Anche questi incontri infatti rispondono all’obiettivo più ampio di valorizzare la biblioteca come “cuore pulsante” della comunità pievigina e come luogo che irradia benessere sociale, hub di reti di relazioni e scambi, di promozione della lettura ma anche di cultura, servizi, condivisione di esperienze, educazione permanente, svago intelligente. Un luogo democratico di formazione e informazione aperto a tutti, nessuno escluso.” – afferma Luisa Cigagna Assessore alla cultura Città di Pieve di Soligo.

“Le parole dischiudono interi universi, per questo meritano di essere esplorate e pienamente comprese, soprattutto considerando la velocità della comunicazione odierna che solitamente non lascia il tempo di approfondire e lasciar sedimentare - chiosa Elena Casagrande, Presidente dell’associazione culturale La Chiave di Sophia - Siamo sicuri che questi autori, profondi e sensibili, sapranno guidare il pubblico in un viaggio prima di tutto dentro sé stessi e le proprie relazioni, offrendo spunti assolutamente spendibili nella propria quotidianità”.

“È un piacere per noi essere partner di iniziative come questa: la consapevolezza dell’importanza dell’uso delle parole nelle interazioni umane è fondamentale in tutti gli ambiti della nostra vita e le parole scelte in questa rassegna sono sostanziali.” Lisa Tognon Agente dell’Agenzia Generali Conegliano Mazzini, partner unico della rassegna.

Per info: info@lachiavedisophia.com

Link prenotazioni: www.bit.ly/pievecultura