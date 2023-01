Parole controtempo | Francesca Rigotti | Singolarità

PAROLE CONTROTEMPO una rassegna ideata e curata da La Chiave di Sophia, promossa dal Comune di Pieve di Soligo, dalla Biblioteca Comunale Pieve di Soligo all'interno del progetto La Biblioteca D'appertutto, un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Rassegna realizzata con il contributo di Generali Italia Agenzia di Conegliano Corso Mazzini.



Le PAROLE CONTROTEMPO esprimono concetti del contemporaneo da esplorare da vicino, sono parole abusate o incomprese, che chiedono di essere rivalutate. La rassegna vuole essere un viaggio che le attraversa in compagnia di grandi pensatrici e pensatori della nostra epoca.



GIOVEDI' 23 MARZO 2023 | ore 21:00

Auditorium Battistella-Moccia | Pieve di Soligo

VITTORIO LINGIARDI | NARCISISMO



Essere individui non basta più. Ognuno è singolo e dunque originale e speciale, alla ricerca della felicità su misura, personalizzata e non personale. E allora ogni singolo realizza un'opera d'arte unica e irripetibile: la propria vita.



Vittorio Lingiardi è uno psichiatra, psicoanalista, professore, ma anche noto accademico pluripremiato per i suoi contributi sia in ambito medico, che letterario. Vincitore di numerosi premi, tra cui: Premio Nino Gennaro, 2013; nel 2018, Premio Viareggio per ‘’Mindscapes. Psiche nel paesaggio’’ e nello stesso anno per il Premio Cesare Musatti, in qualità di presidente della Società Psicoanalitica italiana. Parallelamente alla sua carriera medica, collabora all’inserto culturale “Domenica” de Il Sole 24 Ore, al quotidiano la Repubblica e al suo supplemento ‘’Il Venerdì’’, dove tiene la rubrica settimanale di cinema e psicoanalisi "Psycho". Inoltre, è autore di due raccolte di poesie: La confusione è precisa in amore (2012) e Alterazioni del ritmo (2015).



ingresso libero fino a esaurimento posti





Tel. 351 0263269