Parole di carta - 4 chiacchiere per 3 autori

Parole di carta 6^ edizione

a cura di



con Officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



mercoledì 19 aprile

ore 20.45

Mogliano Veneto – sala centro sociale





4 chiacchiere per 3 autori



con

Elena Sbrojavacca

Nicola de Cilia

Giacomo Carlesso



Un incontro con una veste diversa: Elena Sbrojavacca, Nicola De Cilia, Giacomo Carlesso ci accompagnano a scoprire la vita, i luoghi e la poetica di tre autorevoli autori veneti: Andrea Zanzotto, Giovanni Comisso e Goffredo Parise.



Indagando gli esordi della poesia in dialetto di Andrea Zanzotto, Elena Sbrojavacca si interroga sulle ragioni che portarono il poeta di Pieve di Soligo, sul finire degli anni ’70, ad includere nell’ampio ventaglio delle sue risorse espressive anche il vernacolo della sua terra natale. A partire dall’analisi di un testo dialettale non finito, “Appunti e abbozzi per un’ecloga in dialetto sulla fine del dialetto”, cerca di individuare alcuni motivi centrali nella sua poesia che ritornano nella prima raccolta in lingua veneta, “Filò” (1976), e che caratterizzano anche le opere successive. Quello che il poeta riesce ad afferrare, e con difficoltà, sgraffignandolo appena con le unghie, è una conoscenza frammentaria – a «s’cesene», ‘schegge’ – di quell’universo sommerso, «scompaginato e sparpagliato» che è l’esistenza.



La narrativa di Giovanni Comisso ha attraversato il Novecento, le sue poetiche, i suoi estremismi e i suoi artifici, uscendone salva e assoluta. Forte di uno sguardo naturale e diretto al mistero delle cose, alla loro nuda verità, lo scrittore organizza la sua magistrale prosa, incantatrice e musicale, e dà conto della continua esperienza dell’evento. Nicola De Cilia ci accompagna a scoprire la vita, i luoghi e la poetica di Comisso, scegliendo come privilegiati luoghi d’analisi “Giorni di guerra” e “La mia casa di campagna”, fornendo allo stesso tempo paralleli e raffronti storico-letterari

[Da Giovanni Comisso. Invito alla lettura, per Digressioni Editore,2021]



Con una scrittura chiara e precisa, Giacomo Carlesso ci mostra i caratteri artistici principali di Goffredo Parise, e ne evidenzia gli aspetti ancora attualissimi. Uno scrittore etologo che, per sua ammissione, ha vissuto più come artista che come letterato, muovendo direttamente verso la realtà, verso la vita, grazie a un approccio sensoriale che ne ha definito – a volte in modo totale, altre volte in modo più bilanciato – l’intera produzione letteraria. Tornare a Parise, autore sempre capace di reinventarsi e di raggiungere nuovi originali equilibri, significa indagare insieme il caos mai pacificato del mondo

[Da Goffredo Parise. Invito alla lettura, per Digressioni Editore,2022]





ELENA SBROJAVACCA

Treviso, 1989

E’ dottoressa di ricerca italianistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Si occupa di letteratura italiana moderna e contemporanea e di teorie della critica letteraria.

Ha curato per BUR un volume sul teatro pirandelliano. I suoi contributi scientifici riguardano: Gianfranco Contini, Beppe Fenoglio, Luciano Erba, Andrea Zanzotto, Jonathan Coe, Roberto Calasso. E’ componente della redazione della rivista “Archivio d’Annunzio”.

Dal 2016 collabora come relatrice ai festival La fiera delle parole, Da giovani promesse… di Padova e Cartacarbone Festival di Treviso.

Nel 2021 ha pubblicato Letteratura assoluta Le opere e il pensiero di Roberto Calasso, Feltrinelli



NICOLA DE CILIA

Treviso, 1963

Critico letterario e insegnante; collabora con le riviste “Lo straniero” e “Gli asini”, dirette da Goffredo Fofi .

Ha scritto un libro inchiesta, Pedagogia della palla ovale, edizioni dell’asino, Roma 2015 e il romanzo Uno scandalo bianco, Rubbettino 2016.

Ha curato i libri di Nico Naldini, Alfabeto degli amici, L’ancora del mediterraneo, Napoli 2004, Come non ci si difende dai ricordi, Cargo, Napoli 2005 e un’antologia dedicata a Giovanni Comisso, Viaggi nell’Italia perduta, edizioni dell’asino, 2017.

Nel 2018, ha pubblicato la raccolta di saggi Saturnini, malinconici, un po’ deliranti. Incontri in terra veneta e, nel 2019, Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario (entrambi a cura di Maria Gregorio, pubblicati da Ronzani Editore).

Nel 2021 ha pubblicato Giovanni Comisso. Invito alla lettura, per Digressioni Editore



GIACOMO CARLESSO

1994



Nel 2022 ha pubblicato Goffredo Parise. Un invito alla lettura, Digressioni Editore, 2022