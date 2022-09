Parole di Carta



Antonio G. Bortoluzzi

presenta

Montagna Madre

Trilogia del Novecento



dialoga con l'autore

giorgio pradella



letture di

sonia vazza



mercoledì 21 settembre

ore 20.45

centro sociale

mogliano veneto



INGRESSO GRATUITO

nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sanitaria



prenotazione

all'indirizzo: posta42linee@gmail.com

specificando cognome, nome e recapito telefonico



rassegna a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



Montagna Madre Trilogia del Novecento, Edizioni Biblioteca dell'immagine, 2022

Questa antologia racconta di chi siamo figli e figlie, di quale Novecento. E quale montagna è nostra madre. Quand’ero bambino e scendevo a piedi in paese a volte incontravo degli adulti che non conoscevo. Loro mi osservavano con una certa insistenza, magari interrompendo il lavoro sui prati, e poi mi chiedevano: Sétu de chi pó ti, mòro? Di chi sei, bambino? Io, oltre la siepe, inchiodato sulla ghiaia bianca della strada e quasi sull’attenti elencavo madre, padre, nonni, zii, cugini. Gli adulti assentivano e avevo la sensazione che piano piano mi collocassero da qualche parte. Non mi piaceva quell’interrogatorio sotto il sole e avvertivo il rossore arrivare fino alle orecchie, mi sentivo come un salame fresco appena insaccato e appeso in cantina: tastato, osservato, perfino odorato. Quando venivo congedato e potevo riprendere la via verso il paese ero ben felice, avevo solo il compito di portare a casa i saluti, e l’impegno era di tenere bene a mente il nome della persona che li inviava. Oggi ho l’età di quegli uomini e quelle donne dei paesi alti e penso non fossero degli impiccioni desiderosi di scoprire novità per darsi al pettegolezzo, ma che con le loro domande indiscrete stessero raccontando una storia, anche a me. Non era quindi un interrogatorio, ma il disegno di una mappa.

Credo sia da lì che ho iniziato ad appartenere a un luogo.



ANTONIO G. BORTOLUZZI

Alpago, 1965.

Nel 2010 ha pubblicato il romanzo per racconti Cronache dalla valle, Biblioteca dell’Immagine; nel 2013 il romanzo Vita e morte della montagna, Biblioteca dell’Immagine - vincitore del premio Dolomiti Awards Miglior libro sulla montagna del Belluno Film Festival; nel 2015 il romanzo Paesi alti, Biblioteca dell’Immagine con cui ha vinto il Premio Gambrinus-Giuseppe Mazzotti nella sezione Montagna, cultura e civiltà ed è stato finalista al Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo e al premio letterario del CAI Leggimontagna. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Come si fanno le cose, Marsilio Editori da cui è tratta l’omonima commedia teatrale. È stato finalista del Premio Italo Calvino nel 2008 e 2010.

Oggi è membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM).

Suoi articoli sono pubblicati su riviste nazionali e sulle pagine culturali dei quotidiani del Nordest.



GIORGIO PRADELLA

Venezia, 1957

E’ architetto libero professionista.

Appassionato di montagna.

Si interessa di relazioni tra paesaggio e infrastrutture.



Collabora con le università di Padova, Udine.