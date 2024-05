Parole di carta - Olivetti. Storie da una collezione

Un incontro diverso dal solito;

presentiamo il libro

a cura di

Fiorella Bulegato e Alberto Bassi

con Giorgio Pradella



MERCOLEDI' 22 maggio

ore 20.30

mogliano veneto

piazza donatori di sangue - sala centro sociale



incontro a cura di

quarantaduelinee

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto e dell'Ordine degli Architetti P.P.C. provincia di Treviso





Questo volume raccoglie e descrive per la prima volta, con oltre 500 immagini, molti dei più significativi materiali grafici e pubblicitari realizzati nei circa novant’anni di storia della Olivetti. Una documentazione rara e preziosa, che ricostruisce un aspetto fortemente identitario dell’azienda componendolo in un affascinante continuum visivo. Quella sorta di ‘utopia umanistica’ che ha accompagnato le vicende aziendali della Olivetti e di Adriano Olivetti è un fenomeno di originalità esemplare nella storia italiana del Novecento, in cui il coinvolgimento nelle strategie d’impresa delle migliori energie culturali del nostro paese ha agito su fronti molteplici, costituendo un lascito su cui c’è ancora molto da ricercare e riflettere. Una raccolta di progetti, disegni, manifesti, opuscoli, carte intestate, libri, manuali, capaci di rappresentare quel ‘mondo’ Olivetti al quale hanno contribuito ingegneri, architetti e designer come Ettore Sottsass, Carlo Scarpa, grafici come Bruno Munari, autori come Elio Vittorini, Leonardo Sinisgalli.