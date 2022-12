A "Parole di Carta" ospite Pietro Del Soldà

PAROLE DI CARTA



Pietro del Soldà

presenta

La vita fuori di sé

Una filosofia dell'avventura



VENERDI' 16 dicembre

ore 20.45

centro sociale

mogliano veneto



INGRESSO GRATUITO

fino a esaurimento posti

nel rispetto della normativa sanitaria vigente



rassegna a cura di

quarantaduelinee|circolazione culturale aps

con officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



La vita fuori di sé Una filosofia dell’avventura, Marsilio, 2022

A chi non è mai capitato di veder riaffiorare all’improvviso nella memoria il viaggio che ha spazzato via molte certezze, quell’incontro erotico tanto intenso da far scoprire il vero piacere o l’effetto imprevisto e sconcertante di un libro, un quadro, una melodia che ci hanno letteralmente trascinati oltre i limiti del nostro Io? Sono le avventure, esperienze che spezzano la routine, fratture dimenticate o rimosse che, se rievocate, riaccendono i desideri messi a tacere. In un avvincente corpo a corpo con i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità, l’autore fa dialogare i problemi del nostro quotidiano e le Storie di Erodoto, le intuizioni di Georg Simmel e l’Odissea di Kazantzakis, il teatro di Sartre e le «confessioni» di Platone nel suo scritto più autobiografico, la saggezza ironica di Montaigne e le spiazzanti metafore di Jankélévitch. Come in un diario di viaggio, affascinanti connessioni attraverso i secoli e i continenti ci riportano così sul campo di Maratona, alle radici dei concetti di libertà e di felicità per i greci; in Sudamerica con Alexander von Humboldt, precursore di un’idea di natura che non possiamo non fare nostra; a Praga, tra il pubblico scandalizzato della prima assoluta del Don Giovanni di Mozart, e nel deserto nordafricano, sulle tracce della scrittrice Isabelle Eberhardt. Un invito a metterci in discussione senza necessariamente ricorrere a una fuga into the wild, perché «un’impresa ardita o un episodio irrilevante: tutto può essere avventura oppure ordinaria esistenza, può inserirsi nella sceneggiatura della nostra vita o configurarsi come eccezione esaltante, che però “misteriosamente” racchiude quella vocazione inconfessata che il quotidiano non sa portare alla luce»



PIETRO DEL SOLDA’

Venezia, 1973

Laureato in filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, allievo del prof. Umberto Galimberti con cui ha conseguito anche il dottorato di ricerca.

Ha insegnato Giornalismo culturale e radiofonico all’Università Sapienza di Roma e, Filosofia ed etica dell’informazione al Master “Management della comunicazione e delle politiche culturali” dell’Università IUAV di Venezia.

E’ autore e conduttore dei programmi di Rai Radio3 Tutta la città ne parla programma vincitore del Premio Internazionale Flaiano 2018, e Zarathustra.

Ha pubblicato saggi sul pensiero antico e, nel 2007, Il demone della politica. Rileggendo Platone: dialogo, felicità, giustizia. Scrive sulla «Domenica» del «Sole 24 Ore».



Designato dal Ministero della cultura, è stato nominato consigliere del Teatro Stabile del Veneto