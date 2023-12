Parole di carta - Tiziano Scarpa

Parole di carta 6^ edizione

a cura di quarantaduelinee circolazione culturale aps



con Officina 31021

e il patrocinio della città di Mogliano Veneto



MARTEDI' 19 dicembre

ore 20.45

Mogliano Veneto – sala centro sociale



TIZIANO SCARPA

La verità e la biro

dialoga con l’autore

Alessandro Cinquegrani



La verità e la biro, Einaudi, 2023



«Tutto quello che non si può dire perché ferirebbe chi ci vuole bene, perché ci metterebbe in cattiva luce, perché non è il caso, perché chi me lo fa fare, perché la vita è già pesante così, perché non occorre complicarla, perché sì, perché no, perché…»

Difficile trovare qualcuno che ci dica la verità, visto che siamo noi stessi i primi a evitarla. Eppure non fa che inseguirci: ce l’abbiamo scritta sulla pelle, indelebile e spontanea come la penna biro su un taccuino. Quello che avete per le mani è un libro che non assomiglia a nessun altro. Un romanzo, una confessione, un saggio, un memoir, una meditazione brillante e appassionata sui nostri desideri, e su quest’epoca che ci vuole trasformare in esibizionisti e gladiatori.



TIZIANO SCARPA

Venezia, 1963.

Tra i suoi libri, Occhi sulla graticola (Einaudi 1996 e 2005), Venezia è un pesce (Feltrinelli 2000), Kamikaze d'Occidente (Rizzoli 2003), Stabat Mater (Einaudi 2008, 2010 e 2023, Premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), la raccolta di poesie Le nuvole e i soldi (2018), La penultima magia (Einaudi 2020) e La verità e la biro (Einaudi 2023).

Dall'inizio degli anni Novanta a oggi ha scritto testi per la scena e per la radio, fra cui L'infinito (Einaudi 2011).





ALESSANDRO CINQUEGRANI



E’ professore di Letteratura comparata all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore di diversi volumi di critica letteraria tra cui Solitudine di Umberto Saba, Marsilio, 2007 e Il sacrificio di Bess. Sei immagini su nazismo e contemporaneità, Mimesis, 2018. Ha esordito nella narrativa nel 2012 con il romanzo Cacciatori di frodo, Miraggi, finalista al Premio Calvino e candidato al Premio Strega, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale omonimo (regia di Giuseppe Emiliani). Il romanzo è stato tradotto e pubblicato in Francia. Collabora con importanti riviste di critica letteraria e cinematografica. Ha scritto la drammaturgia Medea per il Teatro Bresci, selezionata nel Circuito Off del Teatro Stabile del Veneto. Pensa il risveglio, Terrarossa edizioni, il suo ultimo romanzo pubblicato nel 2021 è opera selezionata dalla giuria dei letterati del Premio Campiello 2022.