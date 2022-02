Parole e Musica al Dump di Treviso

A ‘Parole e Musica’, evento proposto giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 21 dal Dump di Galleria Bailo a Treviso, parteciperanno Maurizio Crema con il romanzo ‘Naviganti di frodo’ e il Duo North & South di Ron Principe e Wilson Gaitan con una rassegna di brani ‘pop’ e ‘rock classico’. Un evento originale, nel quale testo e musica si fondono in uno spettacolo che è un tuffo nella nostalgia e nella libertà. Presenta e dialoga con l'autore del libro Guido Lorenzon.

‘Naviganti di frodo’, pubblicato da Risfoglia di Curcio Editore, narra di tre giovani, animati dalla spensieratezza dell’adolescenza, che decidono di intraprendere un viaggio da Venezia verso la costa dalmata su una barca a vela, sottratta di nascosto ad uno dei loro genitori. Navigano sul mare di Venezia, che è il mare della Serenissima, dell’Istria e della Dalmazia, e per loro il mare delle avventure. Sulle onde dell’Adriatico, spinti solo dai venti, scoprono un mondo sconosciuto e lontano dalle loro vite leggere, ma rafforzano anche il sentimento dell’amicizia. Una storia capace di regalare suspence e divertimento, rabbia e gioia.

Ron Principe, musicista, chitarrista e cantante, proviene dagli Stati Uniti, con riferimenti professionali a Philadelphia e New York.

Wilson Gaitan, batterista e percussionista, proviene dall’Argentina con esperienze professionali soprattutto a Cordoba, seconda città del Paese e ricca di radici culturali.

Maurizio Crema, giornalista del Gazzettino, ha già pubblicato tre libri di viaggi verso Est, in moto, in spider, in barca a vela, e anche, nel 2016, il saggio “Banche rotte. I giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza”, il racconto del Veneto impoverito, arrabbiato e impaurito dalla crisi dei due grandi istituti di credito.