"Le parole della gratitudine": Mauro Corona, gli Alpini, l'autismo

Mauro Corona, il noto scrittore bellunese, sarà sabato 24 settembre mattina alle 10.30 al Teatro Careni di Pieve di Soligo per rendere omaggio agli alpini e al loro spirito di servizio verso le comunità. Il suo intervento arriva a circa due mesi dall’evento sportivo tenutosi allo stadio comunale di Pieve di Soligo che ha visto impegnati giornalisti (TvPressing) e alpini (le 4 sezioni di Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Treviso) per una raccolta fondi in favore della Fondazione Oltre il Labirinto.

Per quell’occasione Mauro Corona, dalla trasmissione Cartabianca, aveva più volte lanciato l’evento e parlato dell’impegno sociale degli alpini. Anche rispondendo alla giornalista Bianca Berlinguer che richiamava l'attenzione sui fatti di Rimini. "Le parole della gratitudine" è il titolo della conversazione che Mauro Corona intratterrà con il giornalista Tiziano Graziottin ed il Presidente della Fondazione Oltre Il Labirinto, Mario Paganessi. Ci sarà anche spazio per le domande dal pubblico. L’incontro è aperto alla popolazione fino ad esaurimento posti, con posti riservati anche alle scuole e alle 4 sezioni degli Alpini, grandi protagonisti della raccolta fondi. Al termine della dell’evento ci sarà la consegna dell’assegno raccolto in questi mesi a beneficio della fondazione Oltre il Labirinto che si occupa di sostenere e assistere le famiglie con figlie e figli con autismo.

Tra gli obiettivi del progetto il sostegno alla fondazione che ha acquistato un appartamento e creato un contesto protetto grazie alla presenza di professionisti formati, dove le famiglie possono lasciare “soli” i propri figli, anche se per poche ore. Un progetto che ha costi importanti che non sempre le famiglie sono in grado di sostenere. Ancora una volta sono gli Alpini che, insieme ai giornalisti ed alle Amministrazioni Comunali, hanno deciso di impegnarsi per dare forza e consistenza a questa opportunità. L’evento vedrà un altro ospite di eccezione che è il cantautore coneglianese Claudio Comuzzi che porterà un inedito dedicato agli alpini oltre alla già nota canzone dedicata alla "bici degli abbracci".