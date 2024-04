Parole in un bicchiere 2024

Dal 10 al 27 maggio 2024 ci saranno 7 appuntamenti con altrettanti autori e la presentazione di 8 libri.

-Il 10 Maggio alle 20.30 presso la cantina “Il Colle” di San Pietro di Feletto sarà Umberto Matino con il suo libro “Giallo Palladio” ad aprire la rassegna. L’autore sarà in dialogo con Sonia Ceschin e le letture saranno interpretate da Luigi Fiorin e Paola Prestia.

-Il 14 Maggio alle 20.30 presso la sede della Pro Loco di San Pietro di Feletto scopriremo l’autore Gian Andrea Cerone, finalista del premio Scerbarnenco e vincitore del premio Fedeli con i suoi primi due romanzi, che ci presenterà “Le conseguenze del male”, terzo romanzo della serie con protagonista il commissario Mandelli, che uscirà il 23 aprile. L’autore sarà in dialogo con Sonia Ceschin, mentre le letture saranno affidate a Elena Baldo, Mariangela Breda, Cristiano Cardin ed Enrico Dota.

-Il 17 Maggio alle 20.30 presso la cantina “De Riz” di San Pietro di Feletto ci sarà Barbara Perna con la terza avventura del suo personaggio Annabella Abbondante: “Il passato è una curiosa creatura”. L’autrice sarà in dialogo con Sonia Ceschin mentre i lettori saranno Antonella Bellabona, Luigi Fiorin, Annalisa Lovat e Paola Prestia.

-Il 18 Maggio alle 20.30 presso la cantina “La Svolta” di San Pietro di Feletto conosceremo la giovane autrice Giulia Rossi con i libri “É così che si fa” e “Il club dei perdenti”. L’autrice sarà in dialogo con Sonia Ceschin e i lettori saranno Mariangela Breda, Christian Colombera e Giuseppe Donato.

-Il 20 Maggio alle 20.30 presso il resort “Ca’ del Poggio” di San Pietro di Feletto tornerà Valeria Corciolani con il libro che esce oggi 18 aprile “Abbaiare alla luna”, uno spin off della fortunata serie “La colf e l’ispettore”. L’autrice sarà in dialogo con Sonia Ceschin mentre leggeranno i brani Elena Baldo, Christian Colombera, Giuseppe Donato, Luigi Fiorin, Paola Prestia e Arianna Zanette.

-altro gradito ritorno il 23 Maggio alle 20.30 presso la “Tenuta Sant’Eufemia a San Pietro di Feletto, Massimo Carlotto con “Trudy”, il suo ultimo libro, uscito il 9 aprile. L’autore dialogherà con Sonia Ceschin e le letture saranno affidate a Elena Baldo, Antonella Bellabona,Luigi Fiorin, Annalisa Lovat e Luis Piai.

-il 27 Maggio alle 20.30 saremo invece a Mareno di Piave presso la cantina “Frassinelli” per concludere la rassegna con l’autore Orso Tosco e “L’ultimo Pinguino delle Langhe”. Dialogherà con l’autore Sonia Ceschin e leggeranno Giuseppe Donato, Luis Piai e Arianna Zanette.

Le serate avranno come musicisti i giovani e talentuosi Giacomo Peracchi, Alberto Padoin e Tommaso Zanchetta. Durante le serate sarà dedicato un momento alla solidarietà e alle associazioni che si occupano di questa. Ne verrà presentata una ogni sera. Tutti coloro che partecipano e lavorano alla rassegna lo fanno in modo volontario e gratuito.

Alla fine di ogni serata sarà offerto un brindisi dalla struttura ospitante dove sarà possibile scambiare quattro chiacchiere con l’autore e tutti quelli che partecipano. I lettori sono appartenenti a gruppi di lettura e compagnie teatrali del territorio come “Casello 24”, “Colonna Infame”, “Castello Errante”, “Tarvisium”, “Grillo Parlante” e “SediciParole”.

“Parole in un bicchiere” ha come finalità di avvicinare le persone alla lettura e alla cultura in modo conviviale. Far vivere emozioni. Valorizzare e dare visibilità ai talenti, soprattutto giovani, della musica e della recitazione, far conoscere gli autori prima dei loro libri, creare ponti fra diverse generazioni, valorizzare il territorio, dare visibilità a chi si impegna per gli altri, far stare bene le persone insieme.

Sul sito www.paroleinunbicchiere.it ci sono tutte le notizie riguardanti le serate, gli autori e le trame dei libri.

Si può sempre rimanere aggiornati seguendo le pagine Instagram e Facebook.

Gli eventi sono gratuiti ma è consigliata la prenotazione a info@paroleinunbicchiere.it