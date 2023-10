“Parole in un bicchiere “- Incontro con Giampaolo Simi

Una serata per conoscere l’autore Giampaolo Simi che ci presenterà i suoi ultimi due libri usciti per Sellerio.

“Sarà assente l’autore “ uscito il 16 maggio 2023

“Il cliente di riguardo” in uscita il 10 ottobre 2023

I brani saranno interpretati da attori sulle note suonate dal vivo dai nostri musicisti secondo la nostra consueta formula.



L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione a info@paroleinunbicchiere.it