“Parole in un bicchiere”- Incontro con Irene Vella

In occasione della festa internazionale della donna, una serata per incontrare e conoscere la scrittrice e giornalista Irene Vella che ci presenterà il suo libro “Un chilo alla volta” edito da Feltrinelli. Non un libro su come perdere peso, ma il percorso dell’anima per tornare leggera.

Secondo la nostra consueta formula il libro prenderà vita grazie alle letture dei nostri attori sulle note dei nostri musicisti.

Ci sarà la possibilità di acquistare il libro grazie alla presenza della libreria “Tralerigheinlibreria” e l’opportunità di farlo firmare dall’autrice e di scambiarci due chiacchiere durante il brindisi offerto dalla cantina presente.



L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione a info@paroleinunbicchiere.it