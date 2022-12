Party esclusivo di Capodanno 2023 all’Odissea

Buongiorno amici! Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme!



Come funziona?

? Tutti vi chiedono “Cosa farai a Capodanno?” e non sapete come rispondere? Che ne dite di partecipare assieme a noi ad un esclusivo Party di Capodanno presso l’Odissea Fun City? Avrete la possibilità di passare una bellissima serata, allietati da bella musica, spettacoli, chiacchiere e nuove conoscenze. Nella prima parte ci saranno la cena e le presentazioni. Successivamente, saremo pronti a scatenarci nel dopo cena con della buona musica!



? La nostra animatrice Eddy sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l’occasione giusta per poter fare nuove amicizie!



? Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra serata tra single.



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 30 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Dress code

Casual/elegante



Fascia di età

Sopra ai 40 anni



Orari

20.30



Menu’

MENU’ + SPETTACOLO

Antipasto misto, Pizza. a scelta, Bibita, Caffè, Dessert, Una consumazione per il dopo cena, Tavolo riservato nella sala preferita, Panettone e Spumante.



GRAN CENONE + SPETTACOLO

Menù Gran Cenone:

Aperitivo di Benvenuto

Antipasti

Carpaccio di Manzo Irlandese Affumicato su letto di Rucola con scaglie di Padano e Carciofi in insalata.

Piovra salata al rosmarino su letto di crema di Ceci e Gocce di Modena.

Code di Mazzancolle alla Catalana.

Fiore Rosso di Treviso bardato, gratinato al forno con Vellutta di Formaggi di Malga

Primi Piatti

Tortello ripieno con Oca e Fragole, spadellato con Cuore di Treviso e Guanciale di Parma

Risotto Carnaroli all’Astice

Secondi Piatti

Filetto di Scottona al Pepe Rosa

Turbante di Branzino con Datteri con Olive e Datterini su Letto di Crema di Patate Viola

Contorni

Patate fresche al Rosmarino

Radicchio di Treviso Marinato

Dessert

Semifreddo al limone



Centro Tavola: Pandoro e Crema Chantilly



Prosecco Doc di Treviso per il brindisi di Mezzanotte



Acqua Minerale, naturale o frizzante, Vino selezione Odissea, Caffè



Costi

Quota senza Vip-card MENU’ PIZZA + SPETTACOLO:



52,50€ quota organizzativa da versare in anticipo + 37,50€ saldo sul posto



Quota senza Vip-card GRAN CENONE + SPETTACOLO :



62,50€ quota organizzativa da versare in anticipo + 47,50€ saldo sul posto



Quota titolari Vip-card MENU’ PIZZA + SPETTACOLO:



47,50€ quota organizzativa da versare in anticipo + 37,50€ saldo sul posto



Quota titolari Vip-card GRAN CENONE + SPETTACOLO:



57,50€ quota organizzativa da versare in anticipo + 47,50€ saldo sul posto



Sconti se porti degli amici

Se porti 10 amici all’evento ti verrà omaggiata la quota in caparra



L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 15 Dicembre



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single + animatrice eventi single + menù di Capodanno + serata in discoteca



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle ore 20.30 Odissea Fun City – Via Giambattista Tiepolo, 1, 31027 Spresiano TV



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



