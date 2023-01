Party NoVanta

AMICI DEL KRACH! In arrivo un party pazzesco a tema anni 90! Arriva il grande DJ DONDI, uno dei massimi esponenti locali del genere che ha cavalcato e creato la scena di un periodo non troppo lontano e dannatamente figo e che ancora porta avanti!!! Insieme al nostro resident Dj Saint Kate in consolle per tante ore di musica ad ingresso GRATUITO, fin dall'ora dell'aperitivo e fino a tardi! Siete pronti per dare il meglio di voi scatenando il vostro corpo e il vostro stile? Tirate fuori il dress code adeguato eh... tipo camicie grunge, giacche over, jeans a vita alti chiari, anfibi, pull mini o quelli davvero over... insomma CASINO visivo e capelli sconvolti hahaha che figata! VI ASPETTIAMO NUMEROSI E SCATENATI

Apertura porte: ore 19.00

ticket: ingresso gratuito

- cucina sempre aperta a base di hamburgers

- beer & cocktails bar

- priveè

- sala concerti e dj set riscaldata

Krach Privarte Club

Via Madonna 3/a

31050 Monastier - TV

Ingresso riservato ai soci ASI

(costo tessera €. 10, validità 1 anno / 365 giorni)