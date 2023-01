Party "Rockstar - Punk Rock Edition"

Le leggende del rock non muoiono mai e noi per celebrarle abbiamo pensato ad un party completamente Rock, questa volta con speciale menzione al Punk.

Dalle 22:00 si suoneranno le migliori hit rock degli ultimi 30 anni.

ROCKSTAR

Ai dischi: DJ FHEN

Party promosso da

Jungle Records, Radio Base Venezia '81, Oltretutto studio creativo.

Info:

Per tutta la sera ci sarà la possibilità di cenare con il nostro food truck.

Siamo all'interno del locale, quindi in caso di pioggia non si annulla.

Prova tutte le nostre birre artigianali, c'è ne sono più di 10, e ogni settimana abbiamo una novità!

Non abbiamo tanti posti a sedere, quindi chi primo arriva, primo alloggia.

Festeggi il tuo compleanno? Contattaci tramite messaggio privato, ti riserveremo un tavolo.

LZO BREWERY

Via C. Vazzoler, 30/A, Conegliano (TV)