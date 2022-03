Pasqua in cantina - Degustazione guidata

Durante le giornate del 15, 16, 17 e 18 Aprile la Cantina Moretvini vi aspetta per una degustazione guidata perfetta per il periodo di Pasqua. NB: I posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione.



Date: 15, 16, 17, 18 Aprile 2022

Inizio degustazioni: 10:30 | 14:30 | 16:30

Durata degustazione: un'ora e mezza circa



Programma:



Tour del vigneto dove vi racconteremo le caratteristiche uniche del territorio e dell'azienda.

Visita alla cantina per vedere da vicino tutti i processi di lavorazione.

Assaggio vino base direttamente dalle cisterne.

Degustazione guidata di 3 calici accompagnati da prodotti tipici del territorio; nel dettaglio andremo ad assaggiare:

"Checco 24" - il nostro rifermentato in bottiglia

"Brut & Bon" - lo spumante brut dalle note fruttate

"Passito" - selezioneremo uno tra i nostri 8 passiti diversi per concludere la degustazione con una dolce sorpresa



Costo a persona: €25

I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria seguendo questo link: https://winetastingvaldobbiadene.it/prodotto/wine-tasting-pro/



Per maggiori informazioni ci potete contattare al 331 117 8685 oppure alla mail prenotazioni@moretvini.it