Pasqua e Pasquetta al Livelet tra picnic e laboratori didattici

Natale con i tuoi, Pasqua… al Livelet! Il Parco Archeologico Didattico di Revine Lago aprirà le porte al pubblico sia il giorno di Pasqua che il Lunedì dell’Angelo, con un programma di intrattenimento per tutta la famiglia: visite guidate, laboratori didattici e artistici, ma anche caccia alle uova e, naturalmente, la possibilità di fare un picnic sulle sponde del lago, nel pieno rispetto della tradizione pasquale.

Il programma per la giornata di domenica 9 aprile prevede dunque, oltre alle consuete visite al villaggio palafitticolo, due laboratori adatti a tutte le età: “Chi c’è nell’uovo?”, al mattino dalle 10 alle 13, e “Nella grotta dipinta”, il pomeriggio dalle 14 alle 17. Il primo vedrà i bambini imparare a riconoscere le uova degli animali, scoprendo che gli uccelli non sono l’unica specie a deporre le uova, mentre il secondo permetterà ai partecipanti di creare delle pitture rupestri da portare a casa come ricordo.

Per il Lunedì dell’Angelo, 10 aprile, il Livelet accoglierà un ospite speciale: il maestro cestaio Sandro Milan, che per tutta la giornata esporrà i suoi lavori e insegnerà ai più piccoli come muovere i primi passi nell’arte dell’intreccio. Al mattino, inoltre, dalle 10 alle 12, è in programma una divertente caccia alle uova nei giardini del Parco. Per rispettare la tradizione di Pasquetta, il Livelet mette a disposizione tavoli da picnic e postazioni barbecue per pranzare nel verde. Durante tutto l’orario di apertura sarà inoltre possibile visitare le palafitte guidate dagli esperti archeologici del Livelet, giocare nel parco giochi e passeggiare lungo le sponde dei laghi.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.