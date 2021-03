Pasqua e Pasquetta a casa? La grigliata la cucina l'Osteria Zanatta

Anche quest' anno la Pasqua si fa a casa ma non ci scoraggiamo se almeno si può pranzare con i nostri cari!

A Pasqua e Pasquetta si festeggia lo stesso e per chi non vuole cimentarsi in cucina o grigliare in giardino eccoci pronti con l'asporto, anche a domicilio!



Nel nostro menu di Pasqua e Pasquetta oltre alle classiche grigliate anche gli arrosticini o le braciolette di agnello, la tomahawk alla griglia con contorno a scelta che noi simpaticamente chiamiamo piatto Flinstones , gli spatzle saltati con le rosoline raccolte da noi, guanciale e crema ai formaggi.



Non manca nemmeno la Paella alla valenciana, ricetta spagnola portata a casa da mamma Marisa e papà Paolo nei loro viaggi in spagna negli anni 80 e accuratamente rivisitata per farla diventare negli anni una nostra specialità



La paella si può accompagnare ad una gustosa insalata di piovra e la sangria! Per festeggiare il tepore della primavera sperando in un estate "aperta" , serena e caliente



Dulcis in fundo, tra la selezione di dolci fatti in casa assolutamente da provare sono due trevigiani ! Sempre presenti ,anche da asporto, il TIRAMISU e La nostra ZONCLADA, dolce trevigiano poco conosciuto, la ricetta originale risale al medioevo, ma per chi ama ricotta e frutta candita è il massimo



Per chi vuole vedere il nostro menu completo e anche il listino prezzi può andare al nostro sito

www.anticaosteriazanatta.com



Prenotazioni e ordini asporto (soprattutto se domicilio) entro venerdi 2 aprile



Ringraziamo tutti sin d'ora per la collaborazione prenotando per tempo e vi auguriamo un allegra Pasqua e Pasquetta con i vostri cari



A presto

Eva, Emanuela e tutto lo staff

Antica Osteria Zanatta

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave



Informazioni e prenotazioni 0422778048, potete salvare il numero e contattarci anche tramite whatsapp

