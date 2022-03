PASQUETTA IN CANTINA

LUNEDÌ 18 APRILE dalle ore 10.30 alle ore 20.00 vi aspettiamo per trascorrere assieme una giornata tra i nostri vigneti incontaminati, nel cuore del Prosecco DOC a pochi passi da Treviso.

Un’esperienza indimenticabile nel nostro mondo GREEN perfetta per grandi e piccini e i vostri amici a quattro zampe tra visite guidate alla Cantina, PIC NIC in vigna, passeggiate a piedi e in bici nella nostra campagna.

-- --

Potete venire a trovarci nell'orario che più preferite, dalle ore 10.30 alle ore 20.00, mattino o pomeriggio, ecco il programma completo:

10.30 Apertura Evento “Pasquetta in Cantina”

10.30 Visita guidata alla Cantina

A seguire PRANZO PIC-NIC in Vigna che include:

1 UOVO SODO

1 PANINO CON SALUMI E/O FORMAGGI LOCALI a scelta

1 MUFFIN alle mele e noci

1 CALICE DI VINO BIO a scelta

Oppure

16.00 Visita guidata alla Cantina

A seguire MERENDA PIC-NIC in Vigna che in include:

1 UOVO SODO

1 PANINO CON SALUMI E/O FORMAGGI LOCALI a scelta

1 MUFFIN alle mele e noci

1 CALICE DI VINO BIO a scelta

Tutti i prodotti presenti nella box PIC NIC sono provenienti dalla nostra azienda agricola BIO e da aziende agricole locali che seguono la nostra stessa filosofia.

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

-- --

ATTIVITÀ OPEN AIR

PASSEGGIATE IN BICI O A PIEDI

Durante tutta la durata dell’evento avrete la possibilità di godervi appieno la nostra campagna passeggiando a piedi o in bici tra le nostre vigne

PERCORSO A TAPPE DI 5 KM

Per chi desidera, all'ingresso vi forniremo una mappa della nostra tenuta che vi accompagnerà lungo un percorso di 5 km suddiviso in tappe per farvi scoprire tutti gli aneddoti della nostra realtà. Il tragitto è personalizzabile e facilmente percorribile a piedi, in bici o con le e-bike.

-- --

COSA CONSIGLIAMO DI PORTARE CON SE'?!

- Abbigliamento casual e scarpe da ginnastica

- Borraccia (sempre disponibile erogatore di acqua naturale e frizzante rivolgendosi al nostro staff)

- Plaid o telo mare per stendersi tra le vigne

- Se desiderate potete portare la vostra bici o e-bike per godere appieno dell’esperienza in vigna

.. e soprattutto

- Tanta voglia di divertirsi e rilassarsi all'aria aperta con la propria famiglia oppure con i propri amici

-- --

INFO EVENTO:

INGRESSO EVENTO: presso la nostra nuova "Officina del Vino” situata in VIA IV NOVEMBRE,12, adiacente la cantina. Ingresso separato dai vigneti

COSTO EVENTO: 25,00 € a persona per l’intera giornata in Cantina | 15,00 € fino ai 14 anni

PRENOTAZIONI APERTE FINO A VENERDÌ 15 APRILE

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all'interno della nostra Officina del Vino



Per info e prenotazioni:

welcome@lacantinapizzolato.com



Rimanete aggiornati su tutte le news di Cantina Pizzolato e Officina del Vino Officina del Vino: segui i profili Instragram @officina_del_vino_ e @cantinapizzolato