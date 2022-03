Pasquetta in villa Emo!

Vi aspettiamo per trascorrere una piacevole giornata a Villa Emo, tra parco e sale affrescate, con un ricco programma dedicato a grandi e piccoli!



Quattro turni di VISITE GUIDATE



ORE 11.00

ORE 14.00

ORE 15.30

ORE17.00





Due turni di CACCIA AL TESORO



ORE 11.00

ORE 15:30

Attività per bambini da 6 a 11 anni





Porta cestino e panino per il tuo pic-nic nel parco. (Vietati fuochi liberi, griglie e forni)



Punto ristoro del parco aperto a cura di Bon appetit con sfiziose idee per arricchire il vostro brunch: degustazione di salumi, formaggi, pane casereccio, vini veneti e…. un buon tiramisù!





ATTENZIONE: Ti chiediamo di lasciare il parco come l’hai trovato, ricordati di buttare i rifiuti nei contenitori appositi o portali a casa per smaltirli correttamente. Non abbandonarli a terra.



GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!



In collaborazione con Fraccaro Spumadoro S.p.a.

Con la partecipazione di Bon Appetit



COSTI: Ingresso alla Villa: €7,00 a persona, gratuito per i bambini fino a 11 anni.

Caccia al tesoro: € 5,00 obbligatoria la prenotazione al sito https://www.villaemo.org/eventi



visite guidate: € 3,00 + biglietto di ingresso €7,00 a persona, gratuito per i bambini fino a 11 anni. obbligatoria la prenotazione al sito https://www.villaemo.org/eventi

Visite guidate e Caccia al tesoro saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti



In caso di mal tempo la manifestazione si terrà ugualmente.









Tel.380 4614951 - eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org