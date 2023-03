Pasquetta a Villa Emo

La Pasquetta in Villa Emo



Lunedì 10 Aprile 2023 – dalle 10.00 alle 17:30





Una piacevole giornata da trascorrere con i propri cari in una delle più belle ville venete, con la possibilità di partecipare alle visite guidate per una full immersion tra le architetture di Andrea Palladio, i variopinti affreschi di Battista Zelotti, e l’elegante parco storico.





Quattro turni di VISITE GUIDATE





ORE 11.00

ORE 14.00

ORE 15.15

ORE 16.30





max. 25 persone per turno









Possibilità di fare un pic nic nel parco! Porta cestino e panino per il tuo pic-nic nel parco. (Vietati fuochi liberi, griglie e forni)









ATTENZIONE: Ti chiediamo di lasciare il parco come l’hai trovato, ricordati di buttare i rifiuti nei contenitori appositi o portali a casa per smaltirli correttamente. Non abbandonarli a terra.

VILLA EMO E’ UN SITO UNESCO, E ABBIAMO TUTTI IL DOVERE DI PRESERVARLO. GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!



COSTI: Ingresso alla Villa: €7,00 a persona, gratuito per i bambini fino a 10 anni.





Visite guidate: € 3,00 + biglietto di ingresso €7,00 a persona, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Attività su prenotazione.

Le visite guidate saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti





In caso di maltempo, la possibilità di poter fare il pic nic nel parco è annullata, mentre le visite guidate saranno svolte ugualmente.





Tel.380 4614951 - eventi.villaemo@mondodelfino.it - www.villaemo.org