Passeggiando nella polveriera

Passeggiata e incontro con Nadia Breda e Giustino Mezzalira.



L’ex-polveriera di Volpago, area militare ora dismessa e acquisita dal Comune, costituisce occasione importante per riflettere sul paesaggio e sul significato che assume nella società contemporanea. In questi ultimi decenni si è sviluppato un ampio dibattito filosofico e antropologico sul rapporto delle culture con la natura, illuminato anche dal confronto con culture non occidentali. Osservando insieme un “terzo paesaggio”, il paesaggio abbandonato, di risulta o dimenticato, come quello dell’ex-polveriera, esploreremo il tentativo di intravvedere altre “nature” nel solco del plurinaturalismo.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090

In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'auditorium comunale di Volpago del Montello.



Nadia Breda, docente di Antropologia Culturale all’Università di Firenze, ha partecipato a importanti lavori internazionali sui suoi principali temi di ricerca e analisi: antropologia della natura, rapporto natura/cultura, etnoscienza e conoscenze indigene, e impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni.



Giustino Mezzalira, laureato in Scienze Forestali, oggi Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali di Veneto Agricoltura, in 35 anni di attività professionale pubblica e privata si è occupato di ricerche faunistiche, attività forestali nelle aziende agricole e utilizzo delle biomasse a fini energetici.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...