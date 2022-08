Gruppo Folkloristico Trevigiano: passeggiando tra le tradizioni popolari

Terza edizione di ‘Passeggiando tra le tradizioni popolari trevigiane’, che vede gemellati il Gruppo Folkloristico Trevigiano con il compaesano Gruppo Folk Pastoria del Borgo Furo nell’organizzazione di un tradizionale pomeriggio nel cuore della città.

L'iniziativa risale al 2020 in risposta alla necessità di tornare a ballare, cantare e divertirsi nonostante le vicissitudini dovute dal Covid. L’esperienza si è poi ripetuta ogni anno per rivivere ogni estate un tuffo nella vita genuina e umile d’un tempo, alla scoperta di costumi, musiche e usanze tradizionali. Quest’anno sarà ospite dell'evento il più longevo gruppo folk d’Italia, il Gruppo Folkloristico Val Resia da Resia (Udine) che porterà in scena i colori friulani. Sabato 27 agosto appuntamento in Piazza Rinaldi alle ore 17:30, a due passi dai meravigliosi Buranelli. In caso di maltempo? Nessuna paura, si recupera domenica 28 agosto allo stesso orario. L'ingresso è gratuito.