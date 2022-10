"Passeggiata a 6 zampe"

Un'iniziativa di beneficenza organizzata dalla nostra Organizzazione no profit "Ciotole Piene, Pance Felici - Rescue Italia ODV". Si tratta di una Passeggiata di Beneficenza a sei Zampe, aperta a tutti, accompagnati dai propri amici a quattro zampe e non! E' un evento di beneficenza volto alla raccolta fondi da destinare ad animali abbandonati ed in difficoltà. L'appuntamento è per Domenica 23 Ottobre ore 10,00 con ritrovo presso il Centro Cinofilo "Amici Del Cane Ranch" sito a Roncade in via Treponti 66.

Dopo l'iscrizione, inizieremo la nostra passeggiata tra le rive del fiume Sile, le campagne e i prati che circondano Roncade e Casale Sul Sile, per poi fare ritorno presso il Centro Cinofilo "Amici del Cane Ranch" dove sarà offerto un'aperitivo a conclusione di questa bella giornata. La passeggiata è adatta a tutti, avrà una durata di circa due ore e si percorrerà su un itinerario sicuro di circa 6 km.

Si consiglia un abbigliamento sportivo e di portare con se acqua e ciotola per il proprio cane oltre a sacchettini per raccogliere le deiezioni. In caso di maltempo l'evento verrà posticipato a domenica 30 Ottobre.

INFO: Cell. 351 6800695

Evento Facebook: https://fb.me/e/2PhnTEfZf

Facebook: Ciotole Piene Pance Felici Rescue Italia ODV

Instragram: Ciotole_Piene_Pance_Felici_tv