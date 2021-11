"Le colline parlano di noi…”: passeggiata autunnale sull’anello del Prosecco Superiore

L’autunno avvolge prati e boschi in una coltre dai mille colori. La terra generosa, dopo il raccolto, si prepara al riposo invernale. Il paesaggio però non smette di stupire con la sua bellezza. Il tiepido sole e il cielo terso ci invitano ad una scampagnata attraverso vigneti e valli incantate, popolate da chiesette, capitelli dipinti e antichi casolari, testimoni discreti di una civiltà millenaria.

Curiose creature scolpite ci danno il benvenuto e chiedono di ascoltare in silenzio il racconto delle nostre colline… storie tramandate da nonno a nipote – vite di santi, poeti e famosi personaggi ma soprattutto di grandi persone, che con il lavoro paziente, la tenacia ed il sacrificio, hanno forgiato un territorio unico, quello delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Itinerario storico-culturale. Trekking facile e adatto a tutti, con minimo allenamento. Si consigliano abbigliamento e calzature comode.

La Vostra Guida sarà Serena Zanin.

Durata: 2 ore e 30 circa, 5 km.

Luogo d’incontro: davanti alla chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbozza - ore 9.30.

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a serenazanin@hotmail.com oppure un messaggio al 3495455065

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 20.00 del 6 novembre.



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...