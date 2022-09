Passeggiata guidata nel centro storico di Treviso

Il tour prevede una passeggiata nel centro storico di Treviso per ripercorrere insieme i vari eventi che la nostra città ha vissuto attraverso le testimonianze dei suoi monumenti, palazzi e chiese.

Faranno da cornice gli scorci romantici che la “città d’acque” sa offrire ai suoi visitatori.

La Vostra Guida sarà Laura Iuliano

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Ponte dell'Università alle ore 15.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 25 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a laura.iuliano73@gmail.com oppure un messaggio al 3398436649.



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.