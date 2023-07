Passeggiata da Col Lonc e musica a Santo Stefano

Dopo il grande successo della passeggiata concerto alle Vasere, l’iniziativa “Tempo Fermo” - inserita nella rassegna “Crode. Musica, parole, paesaggio” - propone una nuova chicca nascosta. I partecipanti, con la preziosa guida dello storico locale Mariano Lio, percorreranno il “sentiero della memoria”, che conserva ancora oggi tracce di trincee della Prima Guerra Mondiale; in partenza dalla piazza Papa Luciani a Segusino si attraversa via Villa, la frazione di Col Lonc e, dopo una passeggiata di circa 30 minuti, si arriva alla chiesetta di Santo Stefano, sempre nel territorio di Segusino. Qui il pubblico potrà accomodarsi tra viti e fiori spontanei su stuoie e tappetini (portati autonomamente dai partecipanti) e ascoltare il concerto del Coro Valdobbiadene diretto da Marco Dal Molin, che proporrà un repertorio che spazia dal canto tradizionale di montagna a quello d’autore di ispirazione popolare. A conclusione è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. In caso di maltempo l'evento è annullato. Il format “Tempo fermo” si ripeterà anche per un ultimo appuntamento, domenica 30 luglio, sempre alle ore 17 con Mariano Lio.

“Crode. Musica, parole, paesaggio” nasce dal territorio di Segusino, nell'Altamarca trevigiana stretta tra Piave e Prealpi. È il primo cartellone organico promosso dal Comune di Segusino con una serie di eventi che coprono l'estate tra concerti, passeggiate, teatro per bambini e incontri astronomici che coinvolgono, insieme al Coro di Stramare, la Pro Loco gli amici di Borgo Milies e AmareStramare.

Il Coro Valdobbiadene

La passione per il canto, il suono incantevole che si crea nell’intreccio delle voci e la consapevolezza di essere parte di un insieme: sono queste le ragioni per cui nel settembre del 2012 un piccolo gruppo di amici ha deciso di far arte di questo loro spensierato uso del canto e di formare un Coro. L’interesse del Coro Valdobbiadene spazia, fin da subito, dal canto tradizionale di montagna al canto d’autore di ispirazione popolare, fino a contemplare brani della tradizione con armonizzazioni contemporanee interpretate attraverso una revisione critica e reinvenzione artistica calata ai giorni nostri. Il Coro Valdobbiadene è stato diretto, nel corso della sua storia, dal Maestro Luigi Dalla Libera e dal Maestro Stefano Barzan. Attualmente è diretto dal Maestro Marco Dal Molin, ed è socio dell’associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto (ASAC). Nel 2017 ha partecipato al 41° Festival Internazionale della Coralità -Venezia in Coro- promosso da ASAC Veneto, e nel 2019 ha partecipato al Docufilm “Nel Cuore del Veneto. Persone, mestieri e custodi di Valdobbiadene” del registra Piero Cannizzaro, trasmesso nel programma GEO su Rai 3 e vincitore del premio Cinema Veneto “Leone di Vetro” a Venezia.

Mariano Lio

Mariano Lio vive a Segusino, fra Alto Trevigiano di Sinistra Piave e Basso Feltrino. Di questa zona è da anni raccoglitore di usi e costumi, storie, espressioni dialettali, oggetti di vita andata, ritenuti aspetti e modi alternativi di fare storia locale, quella della gente comune. Il delimitato ambito gli permette ricerche approfondite utili per confronti con altri contesti di mondo rurale veneto. Alcune sono state pubblicate: su vecchie cartoline, soprannomi familiari, proverbi, espressioni dialettali, sul borgo di Stramare, sulla vita rurale di montagna, alpeggio e mezza costa, trovando anche l’apprezzamento e la premessa di importanti nomi della cultura veneta, quali Giancarlo Follador, Manlio Cortelazzo, Ulderico Bernardi, Dino Coltro, Gianluigi Secco, Danilo Gasparini, Flavia Ursini. Da circa vent’anni concentra energie e attività nel borgo quasi disabitato di Stramare, diventato fulcro e palcoscenico di varie iniziative legate alla cultura del territorio.

Info importanti: Per la passeggiata e il concerto l'accesso è libero senza prenotazione. È necessario indossare scarpe comode e portare un cuscino o una stuoia per prendere posto sull'erba. In caso di maltempo l’evento è annullato.

Per il calendario completo si allega la locandina dell’evento.

Per ogni informazione: corodistramare@libero.it e pagina Facebook “Visit Segusino”