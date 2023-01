Passeggiata sui colli di Vittorio Veneto tra spiritualità e natura

Un itinerario che ci consentirà di ammirare panorami spettacolari e visitare luoghi intrisi di spiritualità.



Dal centro storico di Vittorio Veneto ci addentreremo tra i boschi fino a raggiungere un borgo in cui il tempo sembra essersi fermato. Dopo aver superato un antico oratorio, ci dirigeremo verso il suggestivo Santuario di Santa Augusta, dalle origini leggendarie.



Passo dopo passo, approfondiremo gli aspetti naturalistici, storici e culturali di questo territorio affascinante.



Proseguiremo il nostro cammino fino ad un altro importante sito religioso, la Chiesa di Santa Giustina.



Un’occasione per visitare Vittorio Veneto da un’insolita prospettiva.



RITROVO: Vittorio Veneto (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.



ATTIVITA’ DISPONIBILE ANCHE CON TRASPORTO.



LUNGHEZZA: 6 km

DIFFICOLTÀ: medio

DISLIVELLO: 370 m



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3HbQRQX

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3HbQRQX