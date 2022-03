Passeggiata culturale lungo il fiume Sile da Lughignano a Casale

Questa passeggiata culturale ci porterà alla scoperta di Casale sul Sile e della sua frazione Lughignano, tutte e due caratterizzate da una storia millenaria. L’itinerario partirà dalla chiesa di Lughignano dedicata a San Martino. Essa vanta una caratteristica davvero singolare: il cimitero è ancora oggi conservato attorno alla chiesa. A pochi passi dalla chiesa si trova la leggendaria Villa Barbaro. Imbocchiamo quindi la Restera lungo il fiume Sile, per secoli unica via di comunicazione tra la città lagunare di Venezia e la Terraferma nonché importante fonte di ricchezza per entrambi. Dopo una piacevole passeggiata raggiungiamo Casale sul Sile, dove ancora oggi sono presenti numerose testimonianze storiche: i resti di una fortezza con funzioni di controllo dei traffici, chiese e oratori, numerose ville, luoghi di villeggiatura dei patrizi veneziani, le case dei barcari affacciate sulla riva e il porto, dove fino a non molto tempo fa si trovava il “passo a barca” che permetteva l’attraversamento del fiume. La passeggiata termina dopo la visita guidata di Casale sul Sile.

La vostra Guida sarà Gabriele Kiebacher.

Durata: 2,5 ore circa

Lunghezza percorso ca. 5 km da Lughignano a Casale

Informazioni importanti: la passeggiata inizia a Lughignano e termina a Casale sul Sile; il rientro a Lughignano avviene in modo autonomo da parte dei partecipanti. Possibilità di rientrare a piedi (lungo la pista ciclabile ca. 3 km) oppure con bus di linea; sono consigliate scarpe comode.

Luogo d’incontro: Lughignano, piazzale della chiesa di San Martino, Via Chiesa Lughignano 12

Data e orario di incontro: domenica 13 marzo 2022, ore 14.30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail o messaggio. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a kiebachergabriele@yahoo.it oppure un messaggio al numero 347 4054879

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 19.00 del giorno precedente alla visita.

In caso di maltempo la visita si limiterà al centro storico di Casale sul Sile.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.