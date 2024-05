Passeggiata con degustazione: finché c'è Prosecco c'è speranza!

DOMENICA 5 MAGGIO 2024 H 10.00



Camminiamo nel cuore delle colline del Prosecco DOCG percorrendo un tratto del famoso anello del Prosecco un percorso ideato per valorizzare il territorio della viticoltura eroica tra Valdobbiadene e Conegliano.



Ti porterò ad ammirare il particolare paesaggio scosceso della collina del Cartizze, una zona ristretta ad appena 107 ettari circa dove si produce una produzione limitata di Prosecco Superiore di Cartizze.



Non poteva mancare la degustazione del Prosecco e del Cartizze in una cantina rinomata, con una sala segreta che pochi conoscono, attualmente sede della mitica Confraternita del Prosecco!



Info utili:

Ritrovo: h 10.00 presso il parcheggio della Chiesa di San Pietro di Barbozza.

Durata: 2,5 h



Quota di partecipazione:

€ 25 per adulto che comprende passeggiata e degustazione.



COME ISCRIVERSI: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il form dell'evento https://bit.ly/4db6BBH

o scrivendo a



WA +39 348 0084688