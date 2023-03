Passeggiata fra i mille colori dei tulipani e le acque del fiume Piave

Un’esperienza unica tra i mille colori dei tulipani e le verdi sponde del fiume Piave, intrise di storia.



Inizieremo con una camminata nel verde del bosco golenale dove, trincee e fortificazioni militari, ci consentiranno di ripercorrere la parentesi della Grande Guerra.



Successivamente ci immergeremo in un mondo magico, fatto dai colori di migliaia di tulipani coltivati in un’azienda agricola.



Scopriremo alcune curiosità riguardo a questo fiore affascinante che sarà possibile raccogliere per portare a casa un profumato ricordo.



RITROVO: Breda di Piave (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 3.5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 19 per gli adulti. € 13 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.



LUNGHEZZA: 5.5 km

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: nullo



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3JOzmY9

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3JOzmY9