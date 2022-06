Passeggiata letteraria a Farra

La “luna puella pallidula” accompagna i partecipanti in una passeggiata serale verso le Torri del Credazzo. L’avvolgente paesaggio diventa un tutt’uno con voce e musica nella suggestiva atmosfera serale, che trasforma colori, odori e suoni naturali più noti durante il giorno. Le parole accuratamente scelte sul tema del labirintoi saranno come una guida emotiva per entrare in comunione con la natura, accompagnate dai delicate note di un violino. Con Fabio Dalla Zuanna e Sabina Bakholdina (violino).