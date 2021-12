Passeggiata culturale alla Montagnola – Memoriale di Valdobbiadene

Un itinerario che si snoda tra vigne, casolari e borghi dell’area valdobbiadenese. Un percorso culturale luogo il quale incontreremo capitelli e chiesette dedicati a vari santi, un grande casolare dove un tempo aveva luogo la monta taurina, una casa gialla conosciuta localmente come lazzaretto, piante insolite con una curiosa simbologia. Apice della nostra passeggiata alla scoperta di luoghi poco conosciuti sarà la Montagnola, luogo di aspri scontri poco più di 100 anni fa e oggi oasi di ricordi e di pace. Trincee recentemente recuperate, un’opera d’arte di un artista locale e testimonianze del tempo ci doneranno emozioni indimenticabili.

Incontro con la guida a Valdobbiadene, Via Roma 8 - Piazza Settimo Reggimento Alpini (parcheggio ex ospedale)

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: Gabriele Kiebacher, Tel. 347-4054879, kiebachergabriele@yahoo.it



La passeggiata è aperta anche a ospiti di lingua inglese e tedesca.